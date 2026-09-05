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Курские новости

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Хинштейн обсудил с жителями Железнодорожного округа Курска проблемы благоустройства

Хинштейн обсудил с жителями Железнодорожного округа Курска проблемы благоустройства

Жители Железнодорожного округа Курска пожаловались губернатору на проблемы с водой, отсутствие остановок, плохое состояние дорог и парков, а также на подходы к школе №38 и замороженное строительство школы №12.

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