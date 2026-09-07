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"Где же деньги?":1,13 млрд "на разминирование" испарились из украинской отчётности

"Где же деньги?":1,13 млрд "на разминирование" испарились из украинской отчётности

Украинские журналисты недосчитались 1,13 млрд гривен международной помощи на гуманитарное разминирование — средства вообще не отражены в государственной отчётности.

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