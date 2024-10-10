С ранних детских пор верный талисман: каменный в кармане кистень...

Привет всем, кто зашел в гости! Давай поговорим о Кирстен, ладно? Можно сказать, что это шокирующее оружие стало архетипом — оно находит выражение как в устном народном творчестве, так и в прозе и поэтической классике.
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