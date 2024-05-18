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Тухель проведет последний матч у руля «Баварии». «Хоффенхайм» проиграл дома лишь раз из 5 предыдущих игр в Бундеслиге

«Хоффенхайм» примет «Баварию» в заключительном 34-м туре Бундеслиги. «Бавария» котируется фаворитом встречи за 2.

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