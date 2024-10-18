Тысячи деревьев высадили в Башкирии благодаря акции «Сохраним лес»

БАШКИРИЯ, 18 октября, ФедералПресс. В Республике Башкортостан проводятся заключительные мероприятия Всероссийской акции «Сохраним лес», цель которой – компенсировать последствия природных пожаров и сохранить углеродный баланс страны.
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