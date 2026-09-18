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Памфилова: все избирательные участки в России открылись в штатном режиме

Памфилова: все избирательные участки в России открылись в штатном режиме

Все избирательные участки в регионах России открылись в штатном режиме. Об этом 18 сентября сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

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