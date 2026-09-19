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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» сообщила о рекордном доходе за сезон-2025/26, впервые превысив отметку в 1 млрд евро. На сезон-2026/27 клуб заложил бюджет в 1,2 млрд – тоже рекорд

«Барселона» утвердила финансовые отчеты за сезон-2025/26 и бюджет на сезон-2026/27. По итогам прошлого сезона клуб получил рекордные 1,06 млрд евро обычных доходов, впервые превысив отметку в 1 млрд.

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