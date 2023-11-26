Телеведущий Дибров посоветовал женщинам учиться сексу ради сохранения брака

ct

cto talykova

Интересное дельце, Жена должна всё уметь. Быть поваром на кухне,воспитательницей детей, проституткой в постели.Да ещё не забыть за собой милой поухаживать. Женщины должна не забыть , что милому нравится, изображать из себя шейха. А этот милый, дорогой- не забыл, каким был 20 лет назад? Как ухаживал, что говорил? А о своём обязательстве поддерживать огонь любви не вспомнил.? Может он просто тоже стал неинтересен и не очень желанен для своей половинки.? Ведь есть же мужчины и посильней и побрутальнее, чем этот сморщенный перец. Жизнь очень странная и интересная штука.В ней очень много неожиданностей. И не всё так однозначно.