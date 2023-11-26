Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Салов
    Сразу возникает вопрос,почему эти самолёты небыли сбиты ,почему они летают как у себя дома,ничего не боятся?Генерал Наев: Укр...
  • F I
    Кого "его" ?Константинов: к а...
  • cto talykova
    Интересное дельце, Жена должна всё уметь. Быть поваром на кухне,воспитательницей детей, проституткой в постели.Да ещё...Телеведущий Дибро...

Телеведущий Дибров посоветовал женщинам учиться сексу ради сохранения брака

Телеведущий Дибров посоветовал женщинам учиться сексу ради сохранения брака

Телеведущий Дмитрий Дибров в беседе с порталом PROZvezd выразил мнение, что браки часто рушатся из-за ухудшения качества секса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ct
cto talykova
Интересное дельце, Жена должна всё уметь. Быть поваром на кухне,воспитательницей детей, проституткой в постели.Да ещё не забыть за собой милой поухаживать. Женщины должна не забыть , что милому нравится, изображать из себя шейха.  А этот милый, дорогой- не забыл, каким был 20 лет назад? Как ухаживал, что говорил? А о своём обязательстве поддерживать огонь любви не вспомнил.? Может он просто тоже стал неинтересен и не очень желанен для своей половинки.? Ведь есть же мужчины и посильней и побрутальнее, чем этот сморщенный перец. Жизнь очень странная и интересная  штука.В ней очень много неожиданностей. И не всё так однозначно.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх