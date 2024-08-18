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В ГАИ поставили точку в споре о лишение прав за распитие алкоголя в автомобиле

В ГАИ поставили точку в споре о лишение прав за распитие алкоголя в автомобиле

Инспектор ГАИ, фото: njcar.ru Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – это не только опасно, но и строго наказуемо: от внушительных штрафов до лишения прав и даже уголовной ответственности.

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