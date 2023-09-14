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Самая большая пойманная рыба в реке. Белуга весила полторы тонны

Самая большая пойманная рыба в реке. Белуга весила полторы тонны

Легенды и сплетни о невероятно огромных пресноводных рыбах давно уже всем приелись. Щуки-гиганты, сомы-мутанты и прочие рассказы «бывалых» рыбаков воспринимаются со здоровым скептицизмом.

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Комментарии
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Эдуард Николаев
нет слов
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15 час.
М
ММ
Уверяют, что этот снимок 1924 года. А друг плавал в Каме (подводный охотник), в камышах при видимости метра полтора мимо него проплыл бок рыбы. Как он выразился:&quot;Размером с трамвай&quot;. Из-за плохой видимости понять, что за рыба, не получилось! Это примерно 2010 год.
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12 час.

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