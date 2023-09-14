Самая большая пойманная рыба в реке. Белуга весила полторы тонны

М

ММ

Уверяют, что этот снимок 1924 года. А друг плавал в Каме (подводный охотник), в камышах при видимости метра полтора мимо него проплыл бок рыбы. Как он выразился:"Размером с трамвай". Из-за плохой видимости понять, что за рыба, не получилось! Это примерно 2010 год.