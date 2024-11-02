Ковальчук расскала, что всегда мирится с Чумаковым первой после ссор

Атристка поделилась секретом ее семейного счастья. Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук Филипп ГончаровЮлия Ковальчук и Алексей Чумаков состоят в браке 11 лет, и до сих пор производят впечатление счастливой пары.