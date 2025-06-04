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Оскорбления чеченцев, странные титулы и фото со знаменитостями. Чем известен похищенный на Mercedes со спецсигналами бизнес-тренер

Оскорбления чеченцев, странные титулы и фото со знаменитостями. Чем известен похищенный на Mercedes со спецсигналами бизнес-тренер

Задержанные за похищение бизнес-тренера Арега Щепихина в Москве назвали себя росгвардейцами. По предварительным данным, мужчины предъявили документы, подтверждающие отношение к силовому ведомству.

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