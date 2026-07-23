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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иэн Гэрри: «Я уже думаю о том, против кого мне хотелось бы защищать титул»

Претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Иэн Гэрри уже думает над возможными вариантами соперников для первой защиты пояса.

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