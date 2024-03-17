В Британии заявили о превращении Макрона "из голубя в ястреба"

ТАСС/AP/Christophe Petit-Tesson Неожиданные заявления французского лидера Эммануэля Макрона о конфликте России и Украины можно объяснить его желанием вернуть Франции авторитет в Евросоюзе, сообщили в британской газете The Telegraph.
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