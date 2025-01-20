Депутат Башанкаев предложил сократить новогодние каникулы до пяти дней

В Государственной Думе предложили сократить продолжительность новогодних каникул до пяти дней. Депутат Бадма Башанкаев обосновал свою инициативу тем, что длительные выходные приводят к увеличению числа травм, переедания и обострения хронических болезней, таких как панкреатит.