Депутат Башанкаев предложил сократить новогодние каникулы до пяти дней

В Государственной Думе предложили сократить продолжительность новогодних каникул до пяти дней. Депутат Бадма Башанкаев обосновал свою инициативу тем, что длительные выходные приводят к увеличению числа травм, переедания и обострения хронических болезней, таких как панкреатит.
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