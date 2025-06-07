Продукты питания в мире подешевели? FAO сообщает новые данные

Мировой индекс цен на продовольственные товары снизился в мае благодаря снижению котировок на зерновые, сахар и растительные масла, сообщила в пятницу Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), передаёт Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии