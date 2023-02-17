Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Не понял - и не поймешь, гнида ! Даже, если у тебя жена красавица...любимые малыши - сыновья...и куча бабла...Того са...Мамаев о том, что...
  • Поля Русс
    Вот такие мамаевы ....случайно приехали в ДУБАИ....случайно открыли...противно врут...Глядя на таких спортсменов, нач...Мамаев о том, что...
  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Минске: Тарасов проиграл Хачатряну и другие бои

В Минске проходит турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Все бои запланированы по правилам кикбоксинга. Результаты основного карда: Петр Романкевич (7-2) – Сауло Кавалари (3-1); Гаджи Наврузов (10-2-1) – Фернандо Родригес (13-7); Ислам Муртазаев (22-7) – Сергей Пономарев (7-2).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх