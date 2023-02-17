Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Минске: Тарасов проиграл Хачатряну и другие бои

В Минске проходит турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Все бои запланированы по правилам кикбоксинга. Результаты основного карда: Петр Романкевич (7-2) – Сауло Кавалари (3-1); Гаджи Наврузов (10-2-1) – Фернандо Родригес (13-7); Ислам Муртазаев (22-7) – Сергей Пономарев (7-2).
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