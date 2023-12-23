Муж в кадре, сваха в жизни: как выглядят подлинные супруги актеров «Реальных пацанов»

Комедийная история о буднях обычной пермской молодежи впервые увидела свет в 2010 году. По сюжету, простые люди «с района» строили отношения, дружили и пытались найти себя, а сами актеры признавались, что успели сблизиться за время совместной работы.
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