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Царьград

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Прокуратура ускорила расселение аварийного дома в Самаре на 3 года

Прокуратура ускорила расселение аварийного дома в Самаре на 3 года

Суд удовлетворил требование прокуратуры и обязал администрацию Самары расселить аварийный дом на улице Марии Авейде, 8 на три года раньше первоначально установленного срока — до конца 2027 года.

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