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Ротенберг переведет 1 млн рублей на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». СКА пожертвует деньги от продажи билетов на 5-й матч с «Автомобилистом»

Главный тренер СКА сообщил, что переведет 1 миллион рублей на помощь пострадавшим во время трагедии в «Крокус Сити Холле».

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