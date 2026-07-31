Поляки: тратим огромные деньги на оборону и не можем сбить одну ракету Глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью британским репортёрам отвечал на вопрос о том, с.
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Поляки: тратим огромные деньги на оборону и не можем сбить одну ракету Глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью британским репортёрам отвечал на вопрос о том, с.
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