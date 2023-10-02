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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Тейтум об обмене Уильямса: «Это причиняет мне боль»

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум признался, что ему тяжело дается расставание с центровым Робертом Уильямсом, которого обменяли в «Портленд».

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