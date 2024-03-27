Аллу Пугачеву хотят признать иноагентом

Главная новость всех телеграм-каналов к этому часу. фото: Legion Media27 марта глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что началась процедура признания иностранным агентом Аллы Пугачевой.
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