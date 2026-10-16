Фан-клуб фигуристки Дины Хуснутдиновой выпустил сообщение в связи с отсутствием спортсменки среди участников этапа Гран-при России в Казани.
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