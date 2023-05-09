Путин на Параде Победы назвал преступлением снос мемориалов советским воинам в ряде стран и надругательство над их подвигами

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая в ходе состоявшегося на Красной Площади Парада Победы, назвал преступлением снос мемориалов советским воинам в ряде стран и надругательство над подвигами участников Великой Отечественной.
Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая в ходе состоявшегося на Красной Площади Парада Победы, назвал преступлением снос мемориалов советским воинам в ряде стран и надругательство над подвигами участников Великой Отечественной.
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