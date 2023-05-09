Аргументы недели

98 639 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Egorova
    Пора вводить закон враг народа...Дизайнер Артемий ...
  • Валера Петриченко
    после этой войны россияне  не должны даже смотреть в сторону Чем меньше связей с Западом чем больше неуязвима Россия ...Слуцкий: цель Зап...
  • Валера Петриченко
    таким образом Запад скоро превратится четвертым миром после АфрикиГлава МВД Австрии...

Путин на Параде Победы назвал преступлением снос мемориалов советским воинам в ряде стран и надругательство над их подвигами

Путин на Параде Победы назвал преступлением снос мемориалов советским воинам в ряде стран и надругательство над их подвигами

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая в ходе состоявшегося на Красной Площади Парада Победы, назвал преступлением снос мемориалов советским воинам в ряде стран и надругательство над подвигами участников Великой Отечественной.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх