МО РФ: Вертолеты поразили опорный пункт противника под Купянском

Ударная группа вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации сумели успешно поразить опорный пункт и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились на купянском направлении ведения специальной военной операции.
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