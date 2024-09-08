Адвокат Моргенштерна*: «Оснований для объявления в розыск – нет»

Юрист прокомментировал дело против репера Адвокат Сергей Жорин, который выступает защитником Алишера Моргенштерна, прокомментировал сообщение Следственного комитета о возбуждении на его подопечного уголовного дела в связи с неисполнением обязательств иноагента.