Театр абсурда
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Театр абсурда

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"МВФ снова втягивает Россию в переговоры. Если такой трюк получается раз за разом, почему бы его не повторить вновь?" (ц) — как бы Россию снова не "обманули"

"МВФ снова втягивает Россию в переговоры. Если такой трюк получается раз за разом, почему бы его не повторить вновь?" (ц) — как бы Россию снова не "обманули"

Международный валютный фонд (МВФ) впервые с начала СВО направит свою миссию в Россию. 16 сентября начнутся онлайн-встречи с представителями российских финансово-экономических ведомств, а после делегация МВФ прибудет в нашу страну и проведет "консультации" уже в очном режиме.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А почему «одиозные личности» получают высокие назначения? Более достойных во всей России не нашлось?! Зачем назначать, а потом оправдываться за ее « ляпы»?!
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8 час.
ВТ
Врам Тавризов
Мировой частный капитал прощупает жизнь государственного капитала РФ - ведь на самом деле идёт схватка и этих сил мира
Ответить
1 час.
ШН
Шеин Никита
Если &quot;Гайдар - ярчайшая звезда&quot;, Юдаеву, выбравших эту кандидатуру и принявших решение о приеме миссии МВФ на Канатчикову дачу!
Ответить
42 мин.

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