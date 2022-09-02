Небензя обратился к Гутерришу из-за невыдачи виз США делегации России

Небензя попросил Гутерриша помочь в выдаче американских виз делегации России Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к Небензя попросил Гутерриша помочь в выдаче американских виз делегации России Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к генсеку международной организации Антониу Гутерришу и попросил побудить США выдать визы российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, пишет РИА Новости со ссылкой на письмо.