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Небензя обратился к Гутерришу из-за невыдачи виз США делегации России

Небензя обратился к Гутерришу из-за невыдачи виз США делегации России

  Небензя попросил Гутерриша помочь в выдаче американских виз делегации России Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к  Небензя попросил Гутерриша помочь в выдаче американских виз делегации России Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к генсеку международной организации Антониу Гутерришу и попросил побудить США выдать визы российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, пишет РИА Новости со ссылкой на письмо.

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