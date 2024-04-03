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Посол Антонов посоветовал США «отринуть иллюзии» для улучшения отношений с РФ

Посол Антонов посоветовал США «отринуть иллюзии» для улучшения отношений с РФ

Чиновники Госдепартаменте еще в 2021 году чего-то требовали от России, каких-то соответствий своим ожиданиям, не желая понять, что РФ не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики.

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