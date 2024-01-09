Ирина Винер заявила, что Алина Кабаева "пока не готова" стать её преемницей

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и тренер национальной сборной Ирина Винер заявила, что олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую она всегда видела своей преемницей, пока не готова занять её пост.
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