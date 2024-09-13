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Дочь Гордона Рамзи выходит замуж за трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию

Дочь Гордона Рамзи выходит замуж за трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию

Холли Анна Рамзи и Адам Пити вместе уже три года Дочь знаменитого шеф-повара Гордона Рамзи Холли помолвлена с олимпийским чемпионом по плаванию Адамом Пити.

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