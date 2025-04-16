SUSANIN
ГлавнаяБлогHi-techБизнес Власть Город Финансы Здоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SUSANIN

166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Яна Орлова
    Этих садистов необходимо кастрировать, чтобы в будущем не плодили себе подобных!Мать пострадавшег...
  • татьяна неструева
    не ведают  что творят ? для чего  поднимают  национальное сознание  удмуртов  коми  мордвы  и прочих .   готовят  нов...В школах России 3...
  • Валерий
    Коугом ложь и обман.В Удмуртии перед ...

Удмуртский «Ирландец» получил медаль Суворова

Удмуртский «Ирландец» получил медаль Суворова

Ижевск. Удмуртия. Гражданин Великобритании, а теперь и России, Айден Ли Миннис, ушедший на СВО из Удмуртии, поделился с «Сусаниным» хорошей новостью: он получил государственную награду РФ — медаль Суворова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх