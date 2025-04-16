Удмуртский «Ирландец» получил медаль Суворова

Ижевск. Удмуртия. Гражданин Великобритании, а теперь и России, Айден Ли Миннис, ушедший на СВО из Удмуртии, поделился с «Сусаниным» хорошей новостью: он получил государственную награду РФ — медаль Суворова.
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