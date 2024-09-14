Праздничное освещение подключат на телебашне Кок-Тобе в Алматы

На День города в Алматы подключат праздничное освещение на телебашне Кок-Тобе. В пресс-службе акимата сообщили, что 15 сентября жители смогут насладиться праздничным освещением, которое станет завершающим поздравлением.
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