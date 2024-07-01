В Хорошевском младших школьников привлекут к этнографическим исследованиям

При поддержке информационного центра Правительства Москвы состоялась пресс-конференция городского Департамента национальной политики и межрегиональных связей на тему проекта «Москва — столица многонациональной России».
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