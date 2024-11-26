Якушев проконтролировал поддержку бойцов СВО и их семей в приграничье. Фото

Региональное отделение партии «Единая Россия» Ставропольского края за два года приняло 24 законопроекта в интересах бойцов СВО, также увеличилось финансирование социальных проектов, включая гуманитарную помощь российским военным и жителям приграничных и новых регионов страны.
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