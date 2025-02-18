«Искандер-1000»: Размазывать Европу удобнее всего из Калининграда и Беларуси

Ввод в строй нового русского ОТРК полностью обнуляет усилия НАТО по обеспечению безопасности Старого Света Виталий Орлов На фото: пуск ракеты ОТРК «Искандер».
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