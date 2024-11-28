В Караганде откроется выставка членов Союза художников

В галерее «Алтын Ғасыр» (ул. Комиссарова, 35а) готовятся к выставке проекта SUPER 10. Таким событием группа карагандинских авторов, 10 лет назад принятых в Союз художников, отметит юбилей со дня вступления в объединение.
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