Эксперт оценил надежность Запорожской АЭС фразой «выдержит падение Boeing»

Эксперт по ядерной энергетике, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов рассказал, что энергоблоки Запорожской АЭС, где в ночь на 4 марта произошло возгорание, надежно защищены, а их конструкция может выдержать и более серьезные инциденты.