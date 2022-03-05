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Эксперт оценил надежность Запорожской АЭС фразой «выдержит падение Boeing»

Эксперт оценил надежность Запорожской АЭС фразой «выдержит падение Boeing»

Эксперт по ядерной энергетике, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов рассказал, что энергоблоки Запорожской АЭС, где в ночь на 4 марта произошло возгорание, надежно защищены, а их конструкция может выдержать и более серьезные инциденты.

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