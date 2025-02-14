Москалькова рассказала о помощи в возвращении украинской гражданки на родину

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что ее аппарату удалось оказать содействие в возвращении на Украину женщины, которая на протяжении пяти лет работала в Москве.
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