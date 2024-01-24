В результате взрыва газовоза в Улан-Баторе погибли шесть человек

В Улан-Баторе во время пожара в результате взрыва грузовика с 60 т газа погибли три сотрудника пожарной службы, 15 жильцов соседнего дома пострадали, сообщил ТАСС вице-премьер монгольского правительства Сайнбуянгийн Амарсайхан, возглавивший спецкомиссию.
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