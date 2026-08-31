Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Новый Тегеран-43: совсем не так, как это хочется англосаксам.

Новый Тегеран-43: совсем не так, как это хочется англосаксам.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Петр Акопов Американцы уже не знают, какие еще сравнения и эпитеты придумать для своей "победы над Ираном".

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