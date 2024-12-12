40 лет Mercedes-Benz E-Class W124

«Сто двадцать четвертый» — как много в этих словах! Он занимал конвейер долгих 13 лет, разошелся тиражом свыше 2,2 млн экземпляров, установил высокие стандарты как в сегменте, так и для своих наследников.
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