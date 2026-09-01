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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Айнтрахт» за 8,5 млн евро и бонусы подписал Брассье из «Ренна». Контракт с защитником – до 2031 года

« Айнтрахт » подписал контракт с 26-летним центральным защитником Лилианом Брассье . Французский футболист заключил с клубом соглашение до 30 июня 2031 года.

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