Долина отсудила треть от потерянных "квартирных" денег. Но есть нюанс

Известная певица Лариса Долина отсудила треть от своих потерянных "квартирных" денег. Суд постановил, что обманувшие артистку мошенники должны вернуть ей 114 млн рублей.
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