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«Назови свои источники». Лонзо Болл записал видео для Стивена Эй Смита, который заявил, что игрок «Буллс» не может встать со стула

«Назови свои источники». Лонзо Болл записал видео для Стивена Эй Смита, который заявил, что игрок «Буллс» не может встать со стула

Телеведущий Стивен Эй Смит во вторник во время эфира сделал тревожный прогноз по поводу будущего Лонзо Болла в НБА, предположив, что 25-летний игрок «Чикаго» вряд ли «когда-либо будет прежним».

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