Россиянин Бобровский стал первой звездой матча плей-офф НХЛ против «Торонто»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 броска во время четвертого матча четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто», благодаря чему команда одержала победу.
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