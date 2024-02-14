FT сообщила о планах США отправить делегацию на Тайвань 21 февраля

Делегация США, в составе которой будет присутствовать председатель специального комитета по Коммунистической партии Китая в палате представителей американского конгресса Майк Галлагер, собирается посетить Тайвань 21 февраля.
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