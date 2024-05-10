Китай и Венгрия подписали около двадцати соглашений

Во время визита Си Цзиньпина в Будапешт 9 мая Венгрия и Китай подписали ряд новых соглашений, направленных на углубление экономического и культурного сотрудничества, в частности, соглашение о "стратегическом партнерстве".
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