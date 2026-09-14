РТК-ЦОД построил гибридную ИТ-инфраструктуру для теплоснабжения Петербурга

АО «ТЭК СПб» перешло на гибридную модель ИТ-инфраструктуры. Проект, реализованный ИТ-сервис-провайдером РТК-ЦОД, призван повысить устойчивость цифровых сервисов предприятия, от которых зависит работа городской теплоэнергетической системы.
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